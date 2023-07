Zied Ghanney interdit de voyage, Attayar réagit

Le dirigeant du parti Attayar et ancien député Zied Ghanney a été interdit de voyage sur la base d’une décision judiciaire émise par le Tribunal de première instance de Tunis le 25 juin dernier. C’est ce qu'il a indiqué, lui même, dans la soirée de dimanche 9 juillet 2023 dans un post Facebook, en se référant aux agents de la police des frontières à l’aéroport Tunis-Carthage.

Pour lui, il ne s’agit que d’une énième tentative du régime de restreindre la liberté de déplacement.

« Nous ne céderons pas à leur oppression et nous continuerons à nous battre pour notre liberté et notre dignité, quels que soient les sacrifices que cela exigera », a-t-il indiqué dans ce même statut.

Réagissant à cette interdiction de voyage, Attayar a exprimé « son soutien total et inconditionnel à son membre. Il a fermement condamné l’entêtement du pouvoir putschiste à réprimer les opposants, militants politiques et toute voix libre attachée à la liberté et à la démocratie, et l’utilisation et la soumission de l’appareil judiciaire, dans le but de dissimuler son lamentable échec économique et social ».

Le parti politique a appelé, dans un communiqué daté du soir même et signé par son secrétaire général Nabil Hajji, les magistrats « honorables » à ne pas succomber aux pressions et instructions du pouvoir exécutif pour liquider et réprimer les opposants politiques, à faire parler leur conscience et leur serment, en leur rappelant que le pouvoir en place ne durera pas comme ses prédécesseurs.

Attayar a appelé toutes les forces vives qui tiennent à la démocratie, les organisations, les associations, les partis et les mouvements civils, à poursuivre la lutte et la pression pacifiques pour faire cesser ces pratiques répressives et ces atteintes aux droits et libertés.

I.N