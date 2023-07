Coucou Beach : retrait d’un nombre important de parasols et d’abris installés anarchiquement

Un nombre important de parasols de toutes sortes et d’abris en bois installés anarchiquement ont été enlevés, samedi 8 juillet 2023 de la plage de Coucou Beach, dans le cadre qu’une campagne régionale conjointe menée par les services de contrôle tout au long de la côte de la délégation d’Utique (gouvernorat de Bizerte). C’est ce qu’a affirmé le délégué de la région Rami Maâmari dans une déclaration à la Tap, en estimant que ces installations représentaient une violation flagrante de la loi et aux droits des vacanciers et des citoyens en général.

Ont notamment pris part à cette campagne, les services de la délégation, la Garde maritime, la sûreté publique, la Garde municipale, l'Unité de reconnaissance et d’appui opérationnel maritime, ainsi que les services régionaux du Commerce et de la Santé, l’Agence de protection et d'aménagement du littoral et les services de la municipalité.

Au cours de cette campagne, plusieurs procès-verbaux d’infractions commerciales et sanitaires ont été dressés ainsi que des saisies de produits impropres à la consommation opérées. Dans le détail, la campagne a infligé quinze PV commerciaux, quinze PV de mise en garde sanitaire, six infractions sanitaires outre la saisie d’un grand nombre de narguilés, de maassel et d’autres produits.

Notons que les campagnes de contrôle de terrain des différentes plages du gouvernorat se poursuivront jusqu'à la fin de la saison estivale, dans le cadre de la lutte contre toutes les infractions. D’autres campagnes ont déjà été opérées, sur la plage de Raf Raf, de Sidi Salem et d’Esskhour.

I.N