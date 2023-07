Migration clandestine : Feki et son homologue libyen parlent d’adopter des politiques communes

Après Nabil Ammar, c’est au tour de ministre de l'Intérieur Kamel Feki de s’entretenir avec son homologue libyen sur la migration clandestine.

Vendredi 7 juillet 2023, M. Ammar et Mme El-Mangoush avaient discuté, dans un entretien téléphonique, des moyens de lutter contre ce phénomène transfrontalier et évoqué de la présence d'un certain nombre de migrants subsahariens au niveau des frontières tuniso-libyennes. Aujourd’hui, samedi 8 juillet 2023, M. Feki et le ministre libyen de l'Intérieur Imad Mustafa Trabelsi ont aussi abordé la question de la migration clandestine dans un entretien téléphonique. Ils ont convenu de la nécessité d'adopter une politique commune pour faire face à ce phénomène et aux passages illégaux des frontières des deux pays.

Les deux responsables ont aussi évoqué, à l'occasion de la restructuration du poste frontière de Ras Jedir côté libyen, l'amélioration des services offerts aux passages frontaliers entre les deux pays. L’objectif étant d'assurer la fluidité de la circulation des passagers et des marchandises.

I.N