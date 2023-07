Le 4 juillet 2023, le jour le plus chaud jamais enregistré

Le 4 juillet 2023 a été enregistré un record de la température moyenne mondiale, selon diverses agences de presse internationales.

En effet, l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) a indiqué que la température moyenne sur la planète s’est située à 17,18 degrés Celsius. Il s’agit, selon elle et se référant à sa base de données datant de 1979, du jour le plus chaud jamais enregistré sur terre.

Un jour auparavant, le 3 juillet 2023, un record avait été également enregistré avec 17,01 degrés Celsius alors que le dernier pic enregistré remonte au 24 juillet 2022 avec 16,92 degrés Celsius.

Pour sa part, l'observatoire européen Copernicus, dont la base de données remonte à 1950, a annoncé que le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré, avec un peu plus de 0,5 degré Celsius au-dessus de la moyenne 1991-2020.

Un record inquiétant qui est une preuve de plus du réchauffement climatique. L’été 2023 s’annonce déjà comme étant hors normes.