La question des migrants subsahariens objet d’un entretien entre Ammar et son homologue libyenne

Imprimer

La migration irrégulière et les moyens de la combattre ont été les sujets phares d’un entretien téléphonique tenu vendredi 7 juillet 2023 entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger Nabil Ammar et son homologue libyenne Najla El-Mangoush.

Ainsi, les deux ministres ont discuté des moyens de lutter contre ce phénomène transfrontalier, qui touche à la fois les pays du Nord que les pays du Sud, dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, dans le respect des lois en vigueur dans les deux pays et en conformité avec les lois et normes internationales.

Ils ont évoqué, aussi, la présence d'un certain nombre de migrants subsahariens au niveau des frontières tuniso-libyennes et ont réitéré leur volonté de lutter contre le phénomène de la migration clandestine, en mettant l'accent sur la nécessité du respect de la dimension humaine et en notant que ces migrants sont avant tout des victimes des réseaux du crime organisé et de la traite des êtres humains.

I.N