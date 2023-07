Tarek Hammami : l’industrie pharmaceutique est en difficulté

Les industries pharmaceutiques sont en difficulté financière et cela a un impact sur la disponibilité de certains médicaments. C’est ce qu’a affirmé, vendredi 7 juillet 2023, le président de la Chambre syndicale nationale des industries pharmaceutiques (Cnip), Tarek Hammami, dans une déclaration à Business News.

En effet, le blocage des prix depuis juin 2021, alors que l’inflation au niveau national et international a atteint des sommets, a sévèrement impacté ces industries. Non seulement la profitabilité de ces sociétés a été largement atteinte mais la disponibilité de certains médicaments est en péril.

Plusieurs lignes de produits se sont arrêtées et d’autres vont être arrêtées, a expliqué M. Hammami. En effet, les coûts se sont envolés ces deux dernières années et les industriels travaillaient à perte sur certains produits, mais ils ont été obligés d’arrêter certaines lignes de production n’étant plus viables.

En fait, tous les prix des intrants locaux et importés ont augmenté. Ajouté à cela, la hausse des prix du transport, les augmentations salariales et les hausses des charges financières. Tout cela a débouché sur le fait, qu’aujourd’hui, la situation financière du secteur est délicate. Pire, les industriels risquent d’arrêter la production d’autres produits.

Certes, le président de la Cnip a souligné la compréhension des ministères du Commerce et de la Santé, mais a pointé les lenteurs pour annoncer une hausse des prix.

Rappelons que 300 médicaments étaient déjà manquants, selon la dernière mise à jour faite en janvier 2023, que la contrebande de médicaments a largement proliféré à cause de ces pénuries et que les industries pharmaceutiques tunisiennes couvent 75% des besoins en médicaments.

I.N