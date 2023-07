Météo : les températures atteindront 46 degrés dans certaines régions du pays

Les températures poursuivent leur ascension, vendredi 7 juillet 2023. Les maximales oscilleront entre 39 et 46 degrés dans la majorité des régions du pays avec l'apparition de sirocco à l’exception des régions côtières où les températures seront comprises entre 33 et 38 degrés. C’est ce qu’a annoncé l'Institut national de météorologie (INM) dans son bulletin matinal du même jour.

Le ciel sera peu nuageux, avec apparition l'après-midi de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses dans le Nord-ouest du pays et qui englobera progressivement quelques délégations orientales.

Notons que l’institut appelle à la vigilance à cause du vent, dont la vitesse atteindra 40 km/h dans les régions côtières alors que mer sera très agitée au Nord et dans le golfe d'Hammamet et peu agitée dans le golfe de Gabès.