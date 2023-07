L'ARP programme une plénière de dialogue avec Najla Bouden

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), réuni ce jeudi 6 juillet 2023, a examiné une demande signée par 121 députés appelant de tenir une séance de dialogue avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Cette discussion, précise un communiqué de l’ARP, concernera le dossier de la migration irrégulière. Une séance que le président de l’ARP, Brahim Bouderbala, aura la charge de coordonner.

Les plénières de dialogue avec les membres du gouvernement ont également été abordées et il a été décidé de tenir une séance avec la ministre de l'Équipement le 17 juillet 2023, et une séance avec le ministre de la Jeunesse et des Sports le 24 juillet.

M.B.Z