Sfax : découverte d’un atelier dédié à la fabrication d’embarcations clandestines

Imprimer

Les unités de la Garde nationale à Jebeniana, dans le gouvernorat de Sfax, ont découvert un atelier destiné à la fabrication d’embarcations utilisées pour la migration clandestine, a indiqué, jeudi 6 juillet 2023, un communiqué de la direction générale de la Garde nationale.

Ainsi, trois domiciles ont été perquisitionnés et quatre personnes appréhendées. Des bateaux en fer et en bois neufs, du matériel de soudure et une quantité de denrées alimentaires de contrebande ont été saisis.

Le ministère public a été saisi et autorisé les mesures judiciaires à l’encontre des suspects.

M.B.Z