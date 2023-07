Kamel Feki appelle à répondre avec rapidité aux demandes de CIN et passeports

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a appelé, dans un communiqué, à « la nécessité de répondre, avec la célérité requise, aux demandes d’obtention des cartes d’identité nationale et de passeports ».

« Partant de son souci d’améliorer davantage la réponse aux demandes d’obtention de CIN et de passeports, présentées par chaque citoyen tunisien à l’intérieur et à l’extérieur, le ministre de l’Intérieur monsieur Kamel Feki a donné ses instructions à faire accéder chaque citoyen tunisien auxdits documents, y compris les personnes, objet d’un avis de recherche, et ceux concernés par des affaires de droit commun, ou ayant un casier judiciaire, avec la nécessité qu’ils régularisent leur situation auprès des parties judiciaires. Sont, néanmoins, exceptés de cette disposition les individus recherchés ou impliqués dans des affaires d’extrémisme et de terrorisme », lit-on dans le communiqué du département publié jeudi 6 juin 2023.

Plusieurs citoyens ont dénoncé maintes fois des lenteurs administratives. Pour certains, l’obtention d’une carte d’identité nationale ou d’un passeport prend des semaines, voire des mois.

