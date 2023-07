Migration irrégulière : la LTDH Sfax-Sud appelle l’État à adopter un plan d’action clair

La section Sfax-Sud de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) a publié, jeudi 6 juillet 2023, un communiqué en réaction aux dernières violences survenues à Sfax entre des migrants subsahariens et des habitants de la région.

L’organisation a appelé l’État à adopter un plan d’action clair pour résoudre la crise migratoire à Sfax prenant en considération les droits des habitants et ceux des migrants subsahariens. Elle a souligné, dans ce sens, le devoir de l’État à protéger les frontières conformément aux dispositions des conventions internationales et des conventions des droits de l’Homme.

La LTDH Sfax-Sud a noté, également, la nécessité de trouver des solutions efficaces pour éviter le chaos au-delà du contrôle sécuritaire et juridique.

L’organisation a souligné, dans son communiqué, l’importance de lutter contre les discours haineux et racistes, les incitations à la haine, « l’esprit de la justice privée » et les personnes qui se substituent à l’État dans l’application de la loi.

Elle a revendiqué, par ailleurs, la nécessité de créer une cellule de crise composée des représentants régionaux de la sécurité, de la justice, de la santé et des affaires sociales en plus des composantes de la société civile et représentants des organisations professionnelles et du ministère de l’Intérieur pour élaborer un plan d’action pour résoudre la crise.

La LTDH Sfax-Sud a appelé les habitants de la région à faire preuve de sagesse et éviter la violence et l’incitation à la haine et toute autre manifestation d’atteinte à la dignité humaine.

Des violences ont éclaté en début de semaine à Sfax entre des migrants subsahariens et des habitants de Sfax. Les tensions ont monté d’un cran après le meurtre d’un jeune Tunisien par des migrants irréguliers. Des centaines de Subsahariens ont quitté la ville hier vers d’autres gouvernorats ; Sousse, Tunis et Sidi Bouzid, entre autres.

N.J