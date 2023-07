L'Observatoire national pour la défense de la civilité de l'État met en garde contre l’accord UE-Tunisie

L'Observatoire national pour la défense de la civilité de l'État a publié, mercredi 5 juillet 2023, un communiqué mettant en garde contre les répercussions de l’accord en négociation entre la Tunisie et l’Union européenne dont les termes n’ont toujours pas été annoncés publiquement.

Qualifiant cet accord de « douteux », l’organisation a estimé que la précipitation manifeste de l’Union européenne pour la conclusion de cet accord était une preuve que sa signature préserverait les intérêts de l’Europe notamment en ce qui concerne la question migratoire.

L'Observatoire national pour la défense de la civilité de l'État a appelé les autorités tunisiennes à faire preuve de transparence avant la signature de cet accord afin que le peuple tunisien soit au courant de ce qui l’attend tant au niveau de son gagne-pain, de sa santé et de sa sécurité que sa souveraineté.

L’organisation a, également, exhorté l’Union européenne à éviter de profiter de la crise financière et économique du pays et d’en faire un prétexte pour résoudre la crise migratoire au détriment de la souveraineté et de la sécurité de la Tunisie.

N.J