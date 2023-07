Placer ses chaussures pour faire la queue ? La scène ne se déroule pas à Gafsa

Une image publiée le mardi 4 juillet 2023, est devenue virale sur Facebook, montrant une ligne de personnes attendant patiemment dans un bureau de poste, accompagnée d'une légende intrigante. Selon cette dernière, la scène se serait déroulée à Gafsa, en Tunisie, où les clients auraient placé leurs chaussures devant le guichet de leur choix, parfaitement alignées : « Le génie des Gafsiens aujourd'hui dans l'un des bureaux de poste ». La publication de l'image sur Facebook a provoqué une véritable avalanche de réactions. Les internautes se sont laissés aller à des commentaires amusés, partageant des jeux de mots et des blagues sur cette méthode originale de marquer sa place dans la file d'attente.

Cependant, la réalité s'est rapidement imposée. Grâce à une recherche par image de Tineye, il s’est avéré que la photo avait été prise en Thaïlande, et non à Gafsa comme le prétendait la légende. La méthode des chaussures alignées n'est donc pas une pratique tunisienne, mais bien thaïlandaise.

L'image de la file d'attente thaïlandaise a même été reprise par certains internautes dans d'autres pays, créant ainsi une série de mèmes et de publications similaires. Des Antilles à la France en passant par la Tunisie, les utilisateurs des réseaux sociaux ont réinterprété cette scène, l'adaptant à leur propre culture et l'associant à des situations humoristiques locales.

L’image a été publiée pour la première fois sur Reddit en février 2013, avec la légende « File d'attente méthode thaïlandaise », et a généré à cette époque-là plus de 25.000 partages et 1.000 commentaires.

En effet, cette image virale de la file d'attente thaïlandaise n'est pas un cas isolé. Il semblerait que cette pratique de placer les chaussures dans la file d'attente soit devenue une véritable tendance en Thaïlande. D'autres images similaires ont émergé, montrant des personnes alignant leurs chaussures de manière ordonnée pour marquer leur place dans différentes situations d'attente. Que ce soit devant des guichets de services publics, ou des attractions touristiques, les Thaïlandais ont adopté cette méthode originale qui, bien qu'étonnante pour certains, semble être devenue une partie intégrante de la culture des files d'attente en Thaïlande.

Les patients utilisent des chaussures pour faire la queue devant l'hôpital en Thailande ( pendant la crise sanitaire en Septembre 2020)

Ainsi l’image n’a pas été prise en Tunisie mais en Thaïlande.

