Majdi Karbai : il y a clairement un désaccord sur les termes de l’accord UE-Tunisie

L’ancien député Majdi Karbai est revenu, mercredi 5 juillet 2023, sur les négociations entre la Tunisie et l’Union européenne pour parvenir à un accord sur la question migratoire, entre autres. Il a affirmé, dans une intervention dans l’émission Expresso sur Express Fm, qu’il y avait clairement un désaccord sur les termes de l’accord des deux côtés.

Notant que l’Italie considère cet accord comme stratégique et un moyen pour maîtriser le flux migratoire, il a ajouté que les termes de cet accord, notamment ce qu’a exigé le président de la République Kaïs Saïed, étaient encore flous. « En Tunisie on parle d’un accord sur la transition énergétique et la coopération bilatérale alors qu’en Europe c’est la question migratoire qui est au cœur de cet accord, puis viennent d’autres programmes », a-t-il avancé.

La Tunisie a demandé, la semaine dernière, plus de temps pour analyser le protocole d'accord avec l'Union européenne.

Majdi Karbai a ajouté, à ce sujet, que même la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, avait tourné autour de la question sans communiquer les détails de cet accord, hier lors du point de presse organisé à l’occasion de sa visite à Lampedusa en compagnie du ministère italien de l’Intérieur, Matteo Piantedosi.

Ylva Johansson a, toutefois, souligné la nécessité de travailler avec les pays d'origine et de transit pour atteindre les objectifs fixés par l'UE en matière de migration.

« Le phénomène migratoire fait partie de l'humanité mais doit être géré de manière ordonnée pour prévenir la traite d'êtres humains et investir dans le développement de conditions économiques appropriées dans les pays d'origine (…) la Tunisie est un partenaire très proche de l'UE et nous sommes reconnaissants de la coopération existante, que nous souhaitons renforcer » a-t-elle déclaré.

N.J