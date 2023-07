Météo : hausse des températures dans les prochains jours

Une hausse graduelle des températures est attendue dans les prochains jours, a annoncé l'Institut national de météorologie (INM) dans la soirée du mardi 4 juillet 2023.

Pour mercredi 5 juillet 2023, l’institut prévoit dans son bulletin matinal un ciel clair à peu nuageux, avec apparition après-midi de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses dans le Centre-ouest du pays.

Une légère hausse des températures est attendue. Les maximales oscilleront entre 30 et 35 degrés Celsius dans les régions côtières et entre 36 et 42 degrés Celsius dans les régions intérieures du pays avec l'apparition de sirocco.

Le vent sera faible à modéré et la mer peu agitée.