Fadhel Abdelkefi, Kamel Deguiche, baccalauréat… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 1er au 2 juillet 2023.

Fadhel Abdelkefi : réformer n’est pas broyer et détruire !

Le président d’Afek Tounes, Fadhel Abdelkefi, a souligné lors de son intervention, ce samedi 1er juillet 2023, au micro de Mourad Zeghidi, sur IFM, que si rompre avec un ancien système qu’on estime défaillant peut être une bonne mesure, les réformes ne doivent être menées dans une logique de destruction comme c’est le cas actuellement en Tunisie. « Qu’un président vienne dire qu’il veut rompre avec un système corrompu et réparer les choses, c’est excellent mais vouloir broyer, démolir, un système de 67 ans qui ne peut être totalement mauvais, là ça pose un problème » a affirmé Fadhel Abdelkefi.

Kamel Deguiche : la loi sur les structures sportives est prête

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche a confirmé dans une déclaration médiatique, dimanche 2 juillet 2023, que la loi sur les structures sportives est prête et sera bientôt présentée au Parlement. Dans ce contexte, Kamel Deguiche considère que la problématique des installations sportives est une question complexe et globale en termes de responsabilité, et ne concerne pas seulement le ministère de la Jeunesse et des Sports. De plus, les textes de loi actuels ne sont pas alignés avec les efforts des municipalités et les attentes des parties intéressées dans le domaine sportif.

Baccalauréat : plus de quarante mille élèves passent les épreuves de rattrapage

Près de 40.748 élèves passeront, demain, lundi 3 juillet 2023, les épreuves de la session de rattrapage du baccalauréat. Cette session s’étalera sur quatre jours, du 3 au 6 juillet 2023. Les résultats seront proclamés le 16 juillet 2023. Durant cette session, 37.264 élèves inscrits dans les lycées publics passeront les épreuves, et plus de 2600 inscrits dans les lycées privés.

Garde nationale : 65 opérations de migration illégale déjouées pendant l'Aïd El Kebir

Les unités de la Garde maritime régionale ont réussi, pendant les jours de l'Aïd El Kebir les 27, 28 et 29 juin 2023, à déjouer 65 opérations de migration illégale à travers les frontières maritimes et à secourir 2068 personnes. La Direction générale de la Garde nationale a indiqué dans un communiqué, rendu public, dimanche 2 juillet 2023, que les unités de la Garde maritime régionale du Centre (les régions maritimes de Sfax, Kerkennah et Mahdia) ont réussi à déjouer 47 opérations de franchissement des frontières maritimes de manière clandestine, à secourir 1879 personnes, dont 1858 de nationalités africaines subsahariennes et 21 Tunisiens.

Enseignement de base : le syndicat appelle les enseignants à ne rien publier sur les espaces numériques

La Fédération de l’enseignement de base a souligné, dans un communiqué publié ce samedi 1er juillet 2023, que l’appel du ministère de l’Éducation à la publication des notes sur l’espace numérique en outrepassant les prérogatives des directeurs des établissements scolaires est inacceptable et vise à créer des tensions au sein même du secteur. Elle a appelé les enseignants à s’abstenir de publier les notes ou toute autre donnée sur les espaces numériques, estimant que les tentatives du ministère de briser l’unité du cadre enseignant sont vouées à l’échec et ne font que prouver la réussite des actions menées dans le cadre des revendications du syndicat.