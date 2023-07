Mohamed Bouanane : la crise du pain est juste occasionnelle

Le président de la chambre nationale des boulangers, relevant de l’Utica, Mohamed Bouanane est intervenu, ce dimanche 2 juillet 2023, au journal de 20h sur la chaîne Al Wataniya, pour revenir sur la pénurie de pain dans plusieurs régions et la hausse des prix opérée par certaines boulangeries.





Mohamed Bouanane a indiqué que la perturbation de l’approvisionnement était occasionnelle, liée principalement aux jours fériés de l’Aïd El Kebir. “Il y avait une forte demande de pain les deux jours précédant l’Aïd El Kebir. Ils ont été suivis par deux jours fériés marqués par un arrêt de production. Cela a fait que la demande soit importante par la suite. Cependant, il n’y a aucune pénurie de farine, ni de semoule. La perturbation est due à la surconsommation”.





Revenant sur la hausse des prix et les augmentations appliquées par certaines boulangeries, Bouanane a expliqué que ces augmentations sont appliquées par les boulangeries non classées. “Nos boulangeries classées n’opèrent pas ce genre d’augmentations. Ce sont les boulangeries non classées qui sont concernées. Nous n’avons aucun moyen de contrôle à ce niveau. Toutefois, nous avons appris que l’Etat procède au contrôle et que les contrevenants sont privés de la farine subventionnée”.





S.H