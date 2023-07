Météo Tunisie : températures stables et mer agitée

L'Institut national de la météorologie (INM) a indiqué, dans son dernier bulletin du dimanche 2 juillet 2023, que le temps sera peu nuageux dimanche dans le nord et le centre et partiellement couvert dans le sud.





Des cellules orageuses sont attendues dans le centre-ouest, à partir de l'après-midi.





Les températures seront relativement stables dans le nord et le centre. Elles connaîtront une légère baisse dans le sud. Elles seront accompagnées localement de coups de sirocco.







Les maximales oscilleront entre 26°c et 32°c dans le nord, les régions côtières et les hauteurs et entre 35°c et 42°c dans le reste des régions.





Les vents de secteur nord dans le nord ainsi que le centre, et de secteur est dans le sud souffleront fort. Leur vitesse variera entre 30 et 50 km/h près des côtes et dans le sud. Elle atteindra 60 km/h.







La mer sera très agitée dans le nord et agitée dans le reste des régions côtières.





S.H