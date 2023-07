Houssemeddine Jebabli : le ministère de l’Intérieur a renforcé les dispositifs pour limiter les accidents de la route

Le porte-parole de la Garde nationale, Houssemeddine Jebabli, a souligné, ce samedi 30 juin 2023, que la plupart des accidents de la route survenus l’an dernier ont eu lieu dans les routes non classées et ont concerné en premier lieu les véhicules légers, les camions et les mobylettes.

« Il est impératif de respecter les directives du ministère de l’Intérieur, d’éviter les excès de vitesse, les véhicules non habilités au transport et la conduite en état d’ivresse (…) Nous souhaitons que ces vacances soient placées sous le signe de la sécurité (…) le ministère a déployé des unités supplémentaires et des ressources humaines et logistiques plus importantes pour limiter les accidents » a-t-il ajouté.

M.B.Z