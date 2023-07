Kaïs Saïed : la politique étrangère de la Tunisie découle des choix du peuple

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce soir, vendredi 30 juin 2023, le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, au palais de Carthage.





Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur le mouvement diplomatique à venir et les critères adoptés pour la sélection des représentants de la Tunisie à l'étranger. Le président de la République a souligné, à cet égard, la nécessité que tous ceux qui représenteront notre pays assument leurs responsabilités et soient régulièrement tenus responsables des réalisations et des objectifs atteints. Il a noté que cette mesure ne concerne pas seulement les chefs de missions diplomatiques permanentes et consulaires, mais également tous les membres des missions à l'étranger.





Le président de la République a également insisté sur la souveraineté de l'État tunisien et les constantes de la diplomatie dans notre pays, rappelant les dispositions indiquées dans le préambule de la Constitution du 25 juillet 2022, selon lesquelles le peuple tunisien refuse que son pays s'engage dans des alliances à l'étranger, de même qu'il refuse toute ingérence étrangère dans ses affaires intérieures.





Le président de la République a souligné que la politique étrangère de la Tunisie découle des choix du peuple et non de ceux qui prétendent en être les tuteurs ou qui prétendent pouvoir lui imposer ce qu'il n'accepte pas. En effet, le peuple tunisien est attaché à son indépendance et déterminé à défendre sa liberté, sa dignité et son honneur.





Par ailleurs, le président de la République a renouvelé sa condamnation de la profanation du Saint Coran, considérant cet acte criminel comme une provocation des sentiments des musulmans et une violation de la sacralité de leurs valeurs. Il a souligné que le choix de ce moment précis, alors que les musulmans célèbrent l'Aïd El Kebir, encourage le terrorisme au nom d'une prétendue liberté, alimente l'extrémisme et prétend ensuite lutter contre la haine et les conflits religieux.







S.H