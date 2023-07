Kaïs Saïed, UE, Ghazi Chaouachi … Les 5 infos de la journée

Il est déjà 22h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 30 juin 2023.

Saïed : il faut rétablir la gloire de Tunisair et éliminer les causes ayant conduit à son déclin

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu vendredi 30 juin 2023, au palais de Carthage, Rabiî Majidi, ministre du Transport, et Khaled Chelly, PDG de la compagnie aérienne Tunisair. Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur le programme de sauvetage de cette entreprise publique « qui fut pendant de nombreuses années l'une des plus florissante de ce secteur avant d'être rongée par la corruption, tout comme de nombreuses autres institutions », indique un communiqué de Carthage. Le président de la République a souligné la nécessité de rétablir la gloire de Tunisair et d'éliminer les causes qui ont conduit à son déclin, « en tenant pleinement pour responsables ceux qui ont voulu sa faillite afin de la céder ultérieurement, comme cela s'est produit pour un certain nombre d'institutions et d'entreprises publiques ».

Le sommet européen soutient le dialogue politique sur le partenariat global avec la Tunisie

Les dirigeants des États et gouvernements de l'Union européenne ont exprimé à Bruxelles, lors du sommet du Conseil européen qui s’est tenu jeudi 29 juin et vendredi 30 juin 2023, leur satisfaction « face au travail accompli sur une batterie de mesures pour un partenariat global et mutuellement bénéfique avec la Tunisie, qui se base sur les piliers du développement économique, de l'investissement, du commerce, de la transition énergétique verte, de la migration et de la communication entre les peuples », a indiqué l'agence de presse italienne Aki se référant à la déclaration de clôture du sommet.

Giorgia Meloni : ce que nous faisons avec la Tunisie pourrait devenir un modèle

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, s’est dit satisfaite, vendredi 30 juin 2023, à l’issue des travaux du Conseil européen, de la nouvelle approche adoptée par l’Europe sur la question migratoire. Elle a souligné que l’Italie œuvre à mettre en place des partenariats stratégiques avec les pays de l’Afrique du Nord afin de traiter en amont le phénomène de l’immigration clandestine et d’en endiguer les causes.

Ghazi Chaouachi laissé en liberté dans l'affaire l'opposant à Leila Jaffel

L’ancien secrétaire général d’Attayar, Ghazi Chaouachi, a été laissé en liberté sur décision du juge d’instruction en charge d’investiguer la plainte déposée contre le politicien par la ministre de la Justice, Leila Jaffel. Il est poursuivi par la ministre de la Justice sur la base du décret 54. M. Chaouachi a été auditionné dans la matinée de vendredi 30 juin 2023 dans le cadre de cette affaire. Il reste toutefois en détention dans le cadre d’une autre affaire de complot contre la sûreté de l’État.

Non-lieu pour Taïeb Rached dans une affaire de mœurs

Le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Siliana a prononcé un non-lieu en faveur de l’ancien président de la Cour de Cassation, Taïeb Rached dans une affaire de mœurs où il est accusé de viol, apprend Business News, vendredi 30 juin 2023 de source proche du dossier. L’ancien premier président de la Cour de cassation, Taieb Rached, a été arrêté, dimanche 12 février 2023. Son avocate Nadia Chaouachi, a affirmé que le dossier de son client a été transféré au juge d’instruction près le Pôle financier et que ce dernier a décidé de le laisser en liberté. Toutefois, il a été maintenu en garde à vue dans le cadre d’une autre affaire.