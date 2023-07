Météo : accalmie attendue dans la nuit du 30 juin, après des orages prévus dans certaines régions

Une accalmie est attendue au cours de la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet 2023, et qui fera suite aux orages prévus le soir même dans les hauteurs ouest et dans certaines délégations est. C’est ce qu’a annoncé l'Institut national de la météorologie (INM) dans son dernier bulletin, vendredi 30 juin 2023.

Les températures oscilleront entre 23 et 28 degrés Celsius au nord et au Centre et entre 32 et 37 degrés Celsius au sud.

L’institut appelle à la vigilance vu l'intensité des vents vent dans les régions côtières et au sud du pays et qui pourrait générer des tempêtes de sable. En outre, il prévient que la mer sera agitée à très agitée au nord.