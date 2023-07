Enseignement de base : la décision de prolongation de l'année scolaire est illégale

La Fédération de l’enseignement de base a publié, ce vendredi 30 juin 2023, un communiqué saluant la résistance des enseignants et leur militantisme tout au long de l’année scolaire qui vient de s’écouler.

Elle a appelé les instituteurs et les professeurs des collèges et lycées à être présents aujourd’hui, dernier jour de l’année scolaire, dans leurs établissements, afin de signer un PV attestant qu’ils se sont acquittés de leurs devoirs envers les élèves, en prodiguant un enseignement de qualité, en respectant le programme tel que fixé par le cadre pédagogique, en préparant et organisant les évaluations dans les délais et en ayant corrigé les copies comme leur impose leur mission.

La fédération a souligné que la décision du ministère de l’Éducation, de prolonger l’année scolaire, est illégale et contestable appelant ainsi les enseignants à ne pas s’y soumettre.

Le syndicat a, rappelons-le, annoncé le maintien du blocage des notes et affirmé qu’il tenait à l’application des dispositions de la circulaire ministérielle fixant le calendrier scolaire.

Le ministère a appelé les enseignants à remettre les notes aux administrations leur accordant un délai supplémentaire décalant, ainsi, les vacances scolaires au 4 juillet au lieu du 1er juillet.

Le syndicat a souligné que la décision du ministère était une preuve de la réussite de son moyen de pression ; le blocage des notes, précisant que l’ajournement des vacances scolaires est illégal.

La Fédération de l’enseignement de base a annoncé, la semaine dernière, l’échec des négociations avec le ministère de l’Éducation considérant que les propositions du département de Mohamed Ali Boughdiri ne sont pas à la hauteur des revendications des enseignants.

M.B.Z