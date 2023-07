La Tunisie a-t-elle remboursé sa dette ?

Une vidéo virale sur TikTok annonce que la Tunisie a réussi à rembourser sa dette extérieure et intérieure, suscitant une vague de joie parmi les internautes. Dans la publication TikTok, on voit un extrait du journal télévisé de la chaîne nationale montrant un communiqué de la Banque centrale relatant les recettes touristiques et les transferts des Tunisiens à l'étranger. Les réactions de joie étaient palpables, avec de nombreux commentaires exprimant fierté et satisfaction.

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a bel et bien publié un communiqué détaillant les revenus du tourisme et les transferts d'argent des Tunisiens vivant à l'étranger (TRE). Selon ce communiqué, au 20 juin 2023, les revenus touristiques ont augmenté de plus de 53%, atteignant plus de 2 milliards de dinars, contre 1,316 milliard de dinars il y a un an.

De même, les transferts des Tunisiens résidant à l'étranger ont connu une augmentation de 4%, s'élevant à 3,644 milliards de dinars, contre 3,478 milliards de dinars à la même période de l'année précédente.

Cependant, il convient de préciser que la dette extérieure de la Tunisie s'élève toujours à 3,727 milliards de dinars, contre 4,121 milliards de dinars à la même période en 2022. Bien que les chiffres révèlent une bonne situation financière temporaire jusqu'au 20 juin, il est erroné de prétendre que la Tunisie a totalement remboursé sa dette. Cette situation peut évoluer dans les semaines à venir, tant à la hausse qu'à la baisse.

Il est important de noter que les revenus du tourisme et les transferts des Tunisiens résidant à l'étranger ont représenté, pour l'ensemble de l'année 2022, 2,3 fois le service de la dette. Par conséquent, le chiffre actuel annoncé est inférieur à celui enregistré pour l'année précédente.

Le service de la dette, qui s'élevait à 3 727 millions de dinars jusqu'au 20 juin, représente seulement 40,7% du service de la dette extérieure prévu pour l'année 2023, soit 8 945 millions de dinars. La situation financière de la Tunisie reste donc un défi majeur.

En résumé, bien que la vidéo virale sur TikTok ait engendré une grande joie, il est essentiel de comprendre que la Tunisie n'a pas encore totalement remboursé sa dette. Les revenus du tourisme et les transferts des Tunisiens résidant à l'étranger ont contribué à une amélioration temporaire, mais des mesures continues et une gestion financière prudente sont nécessaires pour assurer une stabilité économique durable.

Depuis la publication de la loi de finances 2023 dans le Journal officiel de la République tunisienne (Jort), le vendredi 23 décembre 2023, les Tunisiens ont partagé massivement des publications sur la dette de Tunisie.

Quelle est la dette de la Tunisie ?

Selon la loi de finances 2023, la Tunisie doit verser 9,12 milliards de dinars au remboursement du principal de la dette intérieure et 6,67 milliards de dinars au principal de la dette extérieure. En contrepartie, la Tunisie prévoit 14,86 milliards de dinars d’emprunts extérieurs et 9,53 milliards de dinars d'emprunts intérieurs.

Le budget de l’État pour l’année 2023 a été fixé 69,286 milliards de dinars. L’État tunisien s’attend à engranger des recettes de 46,42 milliards de dinars à fin 2023, mais qu’il en dépensera 53,92 milliards de dinars, ce qui engendrera un déficit de 7,5 milliards de dinars.

Les ressources budgétaires seront en grande partie issues des recettes fiscales avec 40,54 milliards de dinars et à hauteur de 5,53 milliards de dinars de recettes non fiscales, alors que 0,35 milliard de dinars proviendront de dons.

En 2021, la dette publique a été fixée à 107,8 milliards de dinars soit 85,5% du PIB. En 2020, le chiffre est de 93 milliards de dinars, soit 77,8% du PIB. En 2019, la dette s'élève à 83,3 milliards de dinars.

R.A