Kaïs Saïed, UE, manifestation à Sfax… Les 5 infos du week-end

Imprimer

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 24 au 25 juin 2023 :

Kaïs Saïed : nous sommes tous les soldats de la Tunisie !

Le président de la République Kaïs Saïed a prononcé une allocution, dans la matinée de samedi 24 juin 2023, à l’occasion de la cérémonie de célébration du 67e anniversaire de l’armée tunisienne organisée au palais de Carthage. « (…) Nous sommes tous les soldats de la Tunisie et cela nous suffit (…) », a-t-il indiqué saluant les performances des forces armées ; « aigles sur terre, en mer et dans les airs », prêtes à défendre la Tunisie contre tous ceux qui lui sont hostiles.

L’UE espère parvenir à un accord avec la Tunisie avant fin juin

Les aides européennes pour la Tunisie seront tributaires d’un accord entre le gouvernement de Najla Bouden et le Fonds monétaire international (FMI). Citant un responsable européen de haut rang, l’agence de presse italienne Aki a indiqué que l’Union européenne espérait parvenir à un accord sur le programme d’aide européenne à la Tunisie avant le sommet européen qui se tient les 28 et 29 juin. Pour bénéficier de ce programme, la Tunisie doit, toutefois, obtenir un accord avec le Fonds monétaire international. « Nous ne pouvons apporter une aide financière totale » qu'en présence d'un accord avec le FMI, a déclaré le responsable européen, selon la même source.

Sfax - Manifestation contre les vagues migratoires des Subsahariens

Plusieurs activistes de la société civile au gouvernorat de Sfax ont organisé, dimanche 25 juin 2023, une manifestation devant le siège du gouvernorat sous le slogan “Rendez-nous Sfax” pour protester contre les vagues migratoires des Subsahariens clandestins installés en masse dans la région. Plusieurs manifestants ont témoigné à la radio régionale, Radio Thyna, faisant part de leur protestation contre la présence des migrants clandestins à Sfax et de « leur rejet catégorique du principe de l’implantation des Subsahariens en Tunisie » .

Projet de loi pour l’amendement du statut de la BCT

Le député Abderrazek Aouidet a indiqué, dimanche 25 juin 2023, que le bloc parlementaire de « La ligne nationale souveraine » a déposé un projet de loi relatif à l’amendement de la loi portant statut de la Banque centrale de Tunisie (BCT). Le projet de loi prévoit l’annulation du l’article 10 de la loi portant statut de la BCT. Le nouvel article prévoit que : 1) Dans le cadre de la conduite et la mise en œuvre de la politique monétaire et selon les conditions et modalités fixées par le conseil d'administration, la banque centrale peut : - Acheter ou prendre en pension aux banques et à la trésorerie générale de l'Etat les effets publics négociables ainsi que toute créance ou valeur sur les entreprises et les personnes physiques conformément à une liste arrêtée à cet effet par le conseil,....

Deux jours de congé à l’occasion de l’Aïd el Kebir

La présidence du gouvernement a annoncé dans la matinée de samedi 24 juin 2023 deux jours de congé à l’occasion de l’Aïd el Kebir. Les établissements étatiques, les collectivités locales ainsi que les établissements publics à caractère administratif seront en congé les 28 et 29 juin 2023.