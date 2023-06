Aïd el Kebir : appel à la vigilance pour les usagers de la route

L’observatoire national de la sécurité routière du ministère de l'Intérieur a rendu public un communiqué, dimanche 25 juin 2023, pour appeler les usagers de la route à respecter les mesures de sécurité routière, à respecter les panneaux de signalisation, à adopter une conduite modérée et à respecter les limites de vitesse légales, à l’occasion de l’Aïd el Kebir.

L’observatoire renouvelle son appel aux usagers de la route de porter obligatoirement leur ceinture de sécurité, à ne pas se laisser distraire en répondant à des messages de vœux et des appels téléphoniques pendant la conduite, et à rester attentifs et réduire leur vitesse.





D'autre part, l’observatoire rappelle aux familles tunisiennes la nécessité de veiller sur les enfants et de ne pas les laisser jouer dans les rues, les parcs et les espaces publics sans surveillance particulière, soulignant que lors de telles occasions, il y a généralement une augmentation du nombre de piétons de la catégorie des enfants à différents moments, ce qui nécessite une extrême prudence et vigilance lors de la conduite à proximité de leurs lieux de présence et de jeu.





Rappelons que plusieurs accidents mortels ont été récemment enregistrés. En effet, un accident de la route a fait dix décès le 23 juin 2023, à Manzel Chaker, au gouvernorat de Sfax.

Un autre accident mortel a eu lieu le jour même à La Marsa à Tunis, faisant quatre décès, deux hommes et deux femmes. La collision a eu lieu entre une voiture et un poids lourd, selon le porte-parole de la protection civile Moez Triaa.





