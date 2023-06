Météo Tunisie : les températures monteront jusqu'à 41 degrés

L'Institut national de la météorologie (INM) a indiqué, dans son dernier bulletin du dimanche 25 juin 2023, que les températures seront relativement stables et le ciel sera peu nuageux sur toutes les régions du pays.





Ainsi, les températures maximales seront comprises entre 30 et 35 degrés au nord et sur les hauteurs ainsi que dans les régions côtières et entre 36 et 41 degrés dans le reste des régions.





La vitesse du vent atteindra les 40 km/h et la mer sera agitée.





S.H