Le juge dinstruction ordonne la libération de Chaima Issa

Le juge d’instruction en charge de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État a ordonné, vendredi 23 juin 2023, la libération de la membre du Front de salut national, Chaima Issa.

La nouvelle a été annoncée par l’avocate et membre du comité de défense des prisonniers politiques, Dalila Ben Mbarek Msadek.

Commentant la décision du juge d’instruction, l’avocate a écrit sur sa page Facebook : « J’espère que le ministère public n’interjettera pas appel jusqu’à sa libération aujourd’hui ».

L’enseignante universitaire Chaima Issa est en prison depuis le 25 février 2023. Elle a été arrêtée par les forces de police le 23 février dans le cadre d’une instruction sur une affaire de complot contre la sûreté de l’État. Elle est accusée d'avoir incité l'armée à désobéir des ordres directs, d'offense contre le chef de l'État et de répondre dans le but de porter atteinte à la sécurité nationale. Elle fait aussi l'objet de poursuites en vertu du décret n°54 relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication suite à une déclaration médiatique du 22 décembre 2022.