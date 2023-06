Réduction du déficit commercial mensuel de 34% au mois de mai 2023

Le déficit commercial mensuel s'est réduit de 34,02% au cours du mois de mai 2023 pour atteindre 1.485,3 millions de dinars (MD), contre 2.251,3 MD en avril 2023. Le taux de couverture des importations sur les exportations a progressé de dix points en mai 2023 par rapport à avril, atteignant 78,6%. Ce sont les chiffres que vient de publier l'Institut national de la statistique (INS).

Toujours selon l’institut, en mai, les échanges commerciaux ont été marqués par une reprise solide des exportations, qui ont augmenté de 10,9% par rapport au mois précédent tandis que les importations ont enregistré une baisse de 3,2%.

Hors produits énergétiques, les exportations sont restées dynamiques avec une hausse de 9,6% tandis que les importations ont quasi stagné +0,5%.

Au niveau des exportations, tous les secteurs ont contribué positivement à cette croissance. En particulier, le secteur des industries mécaniques et électriques a contribué de près de moitié à cette augmentation, avec une hausse de 9% principalement attribuable aux exportations de fils et câbles électriques vers l'Allemagne. En outre, le secteur du textile, de l'habillement et du cuir a enregistré une augmentation de 12,9%, soutenue par une hausse des exportations de vêtements. Les secteurs de l'énergie et des lubrifiants, ainsi que le secteur des mines, phosphates et dérivés, ont enregistré des hausses respectives de 36,9% et 30,5%, après avoir connu des baisses significatives en avril. Enfin, les secteurs de l'agriculture, de l'industrie agro-alimentaire et des industries manufacturières diverses ont connu des augmentations plus modestes de 6,3% et 2,4%.

S’agissant des importations, la diminution de mai est due en grande partie à la chute des importations de produits énergétiques, qui ont reculé de 16,5% après avoir enregistré une hausse notable le mois précédent. Par ailleurs, après deux mois consécutifs de hausse, les importations de biens d'équipement ont baissé de 13,8%. Également, les importations de biens de consommation ont diminué de 4%, principalement en raison d'une baisse des importations de voitures.

En revanche, les importations de produits alimentaires ont connu une augmentation significative de 51,3% après avoir enregistré une baisse importante en avril. Cette hausse est principalement attribuée à l'augmentation des importations de céréales. Quant aux importations de matières premières, elles sont restées stables +0,2%.

Concernant le volet de la répartition géographique, les exportations vers l'Union européenne ont augmenté de 6,5%, principalement en raison d'une augmentation des exportations vers la France (+14,6%), l'Italie (+9,4%) et l'Espagne (+39,1%).

Hors pays européens, les exportations ont connu une forte hausse vers la Suisse (+55,6%), la Turquie (+63%) et les États-Unis (+14,1%), alors qu’elles ont diminué de 10% vers les pays du Maghreb.

Pour ce qui est des importations, elles ont augmenté de 3,8% depuis l'Union européenne, en particulier en provenance d'Italie (+6,7%), des Pays-Bas (+52,5%) et de la Belgique (+20,6%), malgré une baisse notable vers la France (-7,1%) et l'Allemagne (-10%).

Hors pays européens, les importations ont diminué de 7,9%, principalement en raison d'une forte baisse des importations en provenance d'Algérie (-23,5%) due à une baisse des importations de gaz. De plus elles ont diminué en provenance du Royaume-Uni (-44,9%) et de la Suisse (-44,7%), tandis qu'il y a eu de légères augmentations en provenance de Russie (+4,9%), des États-Unis (+5%) et de Chine (+2,5%).

D’après communiqué