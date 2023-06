Qui a obtenu la meilleure moyenne au baccalauréat dans l'histoire de la Tunisie ?

Ce vendredi 23 juillet 2023, le ministère de l'Éducation a annoncé les résultats du baccalauréat par section. Voici les noms des lauréats :

Ghofrane Abid, sciences expérimentales, lycée pilote de Tunis a eu 19,67

Abderrahmane Firas Ben Hmidane, du lycée pilote de Zaghouan, section mathématique a eu 19,75

Arij Massoud, section Lettres, lycée pilote de Gafsa, a eu 16,90.

Mohtadi Bech Tobji, section technique du lycée Abdelaziz Belkodja à Kélibia a eu 19,61

Mohamed Amine Chouchane, section informatique, lycée Aberrazzak Hammami à Ben Arous, a eu 19,32.

Ferdaoues Saadaoui, section sport, lycée 2 mars 1934 au Kef, a eu 17,56

L'annonce des résultats du baccalauréat a suscité l'intérêt et a ravivé les questions sur la meilleure moyenne jamais obtenue dans l'histoire du baccalauréat en Tunisie. Cette distinction revient à Ahmed Kallala, de la section Mathématiques du lycée pilote de Monastir, qui a décroché une moyenne exceptionnelle de 20,15 lors de la session principale du baccalauréat en 2020. Il s'agit de la première fois qu'une moyenne aussi élevée est obtenue à l'échelle nationale.

L'examen du baccalauréat en Tunisie a été instauré en 1891, soit dix ans après l'arrivée du colonialisme français. À cette époque, le nombre d'étudiants tunisiens réussissant le baccalauréat était très limité. Entre 1891 et 1918, seuls 123 élèves avaient réussi cet examen, avec une augmentation légère en 1927 avec 27 réussites, puis en 1938 avec 58 réussites.

Les épreuves se déroulaient en deux sessions, connues à l'époque sous le nom de première partie à la fin de la cinquième année de l'enseignement secondaire, et de seconde partie à la fin de la sixième année. Les étudiants devaient passer des examens oraux dans toutes les matières scientifiques et littéraires. Suite à l'extension du cursus de l'enseignement secondaire de six à sept ans, le baccalauréat est devenu un examen unique.

Le baccalauréat en Tunisie a connu une évolution remarquable. Les réformes éducatives, l'amélioration des infrastructures scolaires et les efforts déployés pour améliorer la qualité de l'enseignement ont contribué à l'augmentation du nombre de lauréats chaque année. Aujourd'hui, le baccalauréat est considéré comme une étape cruciale dans la vie des étudiants tunisiens, ouvrant la voie à des études supérieures et à de nombreuses opportunités professionnelles.

L'exemple d'Ahmed Guellela, qui a obtenu la meilleure moyenne de l'histoire du baccalauréat en Tunisie, témoigne de la persévérance et de l'excellence des étudiants tunisiens. Cela souligne également l'importance de l'investissement dans l'éducation et la promotion de l'excellence académique.

