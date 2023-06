Kamel Feki reçoit l’ambassadeur américain Joey R. Hood

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a reçu, ce jeudi 22 juin 2023, l’ambassadeur américain, Joey R. Hood et une délégation de l’ambassade.

La visite, précise un communiqué du département, a été l'occasion de passer en revue les relations distinguées et le partenariat entre les parties tunisienne et américaine et les moyens de les soutenir davantage.

Il a également été question de l'état d'avancement des projets de coopération en matière de sécurité et de migration irrégulière et les moyens de soutenir les efforts des unités de sécurité.

M.B.Z