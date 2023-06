Kaïs Saïed invite les grands à se mettre au diapason des petits

Prenant part au sommet sur un nouveau pacte financier organisé à Paris en France, le président de la République, Kaïs Saïed a participé à une table ronde sur la dette et affectation de droits de tirage spéciaux aux côtés de la présidente du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, le Premier ministre du Rwanda, Edouard Ngirente, le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, le président de la République démocratique socialiste du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, et le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi A. Adesina.

S’exprimant d’abord en français, le chef de l’État a indiqué aux invités d’Emmanuel Macron : « Merci pour cette invitation et cette occasion de partager nos points de vue. Je vais parler en arabe, mais je vais commencer par une boutade : après Charlie Chaplin, vient le temps de Laurel et Hardy. Vous vous souvenez peut-être ou certains d’entre vous se souviennent de la chanson au début de chaque film de ce duo : c’est moi Laurel et toi Hardy, c’est moi le grand et toi le petit. Mesdames et messieurs, avec cet esprit de grands et de petits on ne peut pas aller vers un monde meilleur. Mesdames et messieurs on n’est pas petit ».

« Je vais enchaîner en langue française pour parler de la situation des finances dans le monde et pour reprendre une phrase de François Hollande au parc des expositions du Bourget, il disait : mon adversaire n’a pas de nom, pas de visage, pas de parti, il ne présentera jamais sa candidature et pourtant il gouverne, cet adversaire c’est le monde des finances », a-t-il ajouté.

Kaïs Saïed a ensuite continué en langue arabe : « Messieurs et mesdames, nous parlons aujourd’hui d’un nouveau pacte financier dans le domaine des finances, mais pouvons-nous construire un nouveau régime financier avec les mêmes configurations et en se basant sur les mêmes principes mis en place après la Seconde Guerre mondiale ? Nous étions sous la colonisation (…) et nous n’avons pas participé aux accords de Bretton Woods. Pouvons-nous construire un futur pour nos peuples et l’humanité tout entière sur la base de ces accords ? Pouvons-nous se lancer à nouveau sur la base d’une vision caduque et périmée ? Je pense que nous devons réfléchir d’une façon différente de la pensée qui a dominé pendant des années et des années et n’a conduit qu’à approfondir le fossé entre la moitié nord de la Terre et le sud qui souffre encore, depuis sept décennies, de la misère, la pauvreté et la privation. Les chiffres qui nous ont été présentés par plusieurs intervenants prouvent sans équivoque qu’il est temps pour l’humanité tout entière de réfléchir à de nouveaux mécanismes et de regarder le passé et ses maux et ceux qui ont en été à l’origine. Pourquoi en Afrique l’espérance de vie ne dépasse pas quatre décennies, pourquoi les enfants meurent dans nos pays africains de faim et de guerres ? ».

« Je veux parler en toute franchise car nous ne pouvons bâtir à nouveau que si nous sommes francs avec nous-mêmes et faisons face à la réalité avec toute responsabilité (…) Qui donc est responsable du réchauffement climatique ? Avons-nous causé ce réchauffement et le manque de précipitations ? Qui est responsable des pandémies que le monde a connues (…) Plusieurs sont les pandémies dont nous ne sommes pas responsables de la vache folle à la grippe aviaire et autres pandémies dont nous avons payé le prix fort ».

« Vous le savez et vous avez les chiffres ; les prêts qui ont été octroyés n’ont pas bénéficié aux peuples et n’ont rien réalisé. Ils ont été détournés et vous savez qui les a détournés. Et l’argent spolié qui est dans les banques de la moitié nord de la Terre, pourquoi n’est-il pas retourné à nos peuples ? ».

« Les dictatures étaient le moyen pour plusieurs pays de préserver leurs intérêts contre ceux des peuples concernés. Mesdames et messieurs nous voulons être partenaires dans la construction d’un monde nouveau qui bénéficie à l’ensemble de l’humanité ».

« Aujourd’hui, le monde vit une crise qu’on ne peut solutionner que sur la base de la justice et de l’équité à l’intérieur des pays et des sociétés, mais aussi à l’international. Œuvrons au diapason à concrétiser les principes qui nous sont communs : la justice, la liberté et la construction d’un système mondial nouveau car celui-là a atteint ses limites et ne nous fera pas avancer. Nous ne voulons pas être victime de ce système mondial qui peut être construit encore une fois au détriment de nos intérêts, nos maux et notre sang. Nous voulons un nouveau monde ; un monde basé sur une vision commune pour l’humanité. L’Africain, l’Asiatique, l’Européen et l’Américain sont tous de la même espèce, ils sont tous humains. Collaborons sur la base de ce principe et il ne nous sera pas difficile d’atteindre des résultats dont rêve toute l’humanité ».

Kaïs Saïed s’est rendu, mercredi, à Paris sur invitation de son homologue français pour participer au sommet pour un nouveau pacte financier qui se tient en France les 22 et 2 » juin 2023 en présence de plusieurs chefs d’État et représentants d’institutions internationales.





N.J