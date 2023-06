Photo du jour : Zied El Heni, le retour

Nous en sommes là, contents pour la libération d’un confrère qui n’aurait jamais dû être arrêté. Zied El Heni détenu plus de 36 heures, juste pour avoir fait son travail, a été libéré et on le voit ici avec son épouse et sa fille. Joyeux d’être libre, joyeux de recouvrer son droit fondamental bafoué, celui d’être juste libre.

Zied El Heni retrouve les siens alors qu’il n’aurait jamais dû en être séparé. Le régime répressif de Kaïs Saïed nous prive du plus basique de nos droits et nous pousse à nous réjouir quand on en bénéficie de nouveau.

R.B.H

Crédit photo : Olfa Khedimi