Sahbi Amri interdit de voyager

Le blogueur et médecin Sahbi Amri est interdit de voyager. C’est ce qu’il a annoncé dans une longue lettre ouverte adressée au président de la République.

Sahbi Amri est sorti de prison le 30 mai dernier après avoir purgé une peine de prison de deux mois, suite à une publication diffamatoire contre l’ancien ministre des Droits de l’Homme, Mehdi Ben Gharbia.

Il pensait avoir fini avec ses déboires judiciaires et a décidé de partir en Allemagne, où résident ses filles, pour se soigner et mettre des prothèses. Il a bien préparé son voyage et obtenu son visa, mais il a été surpris au moment de partir par un « S17 » qui l’empêche d’embarquer.

Le S17 est une procédure administrative qui permet au ministère de l’Intérieur d’interdire de voyage n’importe quel citoyen, sans obligation que ce soit validé par un juge.

Sahbi Amri fait l’objet de plusieurs plaintes judiciaires (essentiellement pour diffamation) dont une en rapport avec une intervention télévisée sur la chaîne qatarie Al Jazeera à propos de l’opération antiterroriste d’El Mnihla. Le blogueur avait remis en doute l’authenticité de cette opération.

R.B.H