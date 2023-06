Qui possède trente milliards de dinars ?

Le président Kaïs Saïed s'est rendu le mardi 21 juin 2023, au siège de la Commission nationale de conciliation pénale, et cette visite a fait grand bruit. Selon l'un des membres de cette commission, un homme d'affaires aurait fait une offre de dix milliards de dollars, soit trente milliards de dinars.

Cet homme, actuellement incarcéré, possèderait des biens et des avoirs à l'étranger qu'il serait disposé à rapatrier et à remettre à la commission en échange de son amnistie et de sa libération. Il serait également prêt à investir des sommes encore plus importantes en Tunisie.

Le montant colossal de trente milliards de dinars est remarquable, car il représente un quart du produit intérieur brut (PIB) de la Tunisie et un quart de sa dette extérieure. Cette annonce a créé un débat sur les réseaux sociaux en Tunisie et plusieurs personnes se sont demandées s’il est possible qu’un homme d’affaires tunisien possédé autant d’argent. Nous n’avons pas pu avoir des détails sur cette affaire ni sur cet homme d’affaire, mais voici les les fortunes dans le monde qui possèdent trente milliards de dollars, et ce d’après le magazine Forbes :

À la fin de l'année 2022, le nombre total de milliardaires dans le monde s'est établi à 2.668, soit une augmentation de 87 milliardaires par rapport à l'année 2021.

Bernard Arnault s'est hissé au sommet de la liste des hommes les plus riches du monde, avec une fortune estimée à 163 milliards de dollars, dépassant ainsi Elon Musk qui occupait précédemment cette position.

Philip Anschutz, le titan de l'énergie, des sports et du divertissement, est l'un des milliardaires les plus riches de la planète, avec une fortune estimée à 10,9 milliards de dollars. Cet Américain de 83 ans a bâti son empire dans des domaines divers. Grâce à ses investissements avisés, il a su développer sa fortune au fil des décennies et est resté stable malgré les fluctuations du marché.

Judy Love et sa famille font également partie de ce groupe restreint de milliardaires, avec une fortune équivalente à celle de Philip Anschutz. À 85 ans, cette Américaine a réussi dans l'industrie des stations-service. Son entreprise prospère est devenue une source de richesse considérable pour elle et sa famille. De plus, elle s'est aventurée dans le monde de la mode et du commerce de détail, élargissant ainsi ses horizons commerciaux.

De l'autre côté de la frontière, nous retrouvons Ricardo Salinas Pliego et sa famille, qui possèdent une fortune similaire à celle de Philip Anschutz et Judy Love de 10,9 milliards de dollars. À 67 ans, cet homme d'affaires mexicain a connu un succès retentissant dans les secteurs de la vente au détail et des médias. Il a su capitaliser sur les opportunités économiques de son pays et s'est positionné en tant que l'un des acteurs les plus influents de l'industrie mexicaine.

Parmi les milliardaires les plus âgés de la liste, nous avons Donald Newhouse, âgé de 93 ans, qui a accumulé une richesse estimée à 10,7 milliards de dollars grâce à ses investissements dans les médias. En tant que magnat des médias américains, il a contribué à façonner le paysage médiatique et a prospéré dans un secteur en constante évolution.

Enfin, Robert Kraft, âgé de 81 ans, est un autre milliardaire américain qui a connu un succès fulgurant dans le monde de la fabrication et du sport. En tant que propriétaire des New England Patriots, une équipe de football américain de renommée mondiale, il a amassé une fortune considérable grâce à ses activités commerciales.

Dans le monde Arabe, on trouve en tête de liste :

L'Égyptien Nassef Sawiris qui reste le plus riche Arabe du monde, avec une valeur nette de 7,4 milliards de dollars, soit une baisse de 300 millions de dollars par rapport à 2022. Son actif le plus précieux est une participation de près de 6 % dans le fabricant d'articles de sport Adidas. Il dirige également OCI, l'un des plus grands producteurs mondiaux d'engrais azotés, avec des installations au Texas et en Iowa.

Dans la liste de Forbes on trouve un seul milliardaire algérien, Issad Rebrab et sa famille, qui est le deuxième homme le plus riche du monde arabe, avec une valeur nette de 4,6 milliards de dollars, soit 500 millions de dollars de moins qu'en 2022. Rebrab est le fondateur et PDG de Cevital, la plus grande entreprise privée d'Algérie. Cevital possède l'une des plus grandes raffineries de sucre au monde, avec une capacité de production de deux millions de tonnes de sucre raffiné par an.

Le milliardaire émirati Hussain Sajwani est celui qui a le plus augmenté ses revenus cette année. Sa richesse personnelle a augmenté de 66,7 % par rapport à 2022. Mohamed Mansour a également vu sa fortune augmenter de 44 % cette année.

L'Égypte et le Liban comptent le plus grand nombre de milliardaires de la région, avec six entrées chacun. Les six milliardaires égyptiens ont une valeur nette combinée de 19,1 milliards de dollars. Il s'agit des trois frères Mansour, Mohammed, Youssef et Yasseen, des deux frères Sawiris, Nassef et Naguib, et de Mohamed Al Fayed, ancien propriétaire de Harrods.

Les six milliardaires libanais ont une valeur nette collective de 11,8 milliards de dollars. Il s'agit des deux frères Mikati, du magnat de la joaillerie Robert Mouawad et des trois frères de l'ancien milliardaire et premier ministre libanais Saad Hariri, Bahaa, Ayman et Fahed Hariri.

Les Émirats arabes unis comptent trois milliardaires sur la liste de 2023 : Hussain Sajwani, Abdulla bin Ahmad Al Ghurair et sa famille, et Abdulla Al Futtaim et sa famille, avec une valeur nette combinée de 9,9 milliards de dollars.

Le Maroc et le Qatar comptent chacun deux milliardaires, avec le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch et sa famille ainsi que le magnat de la banque Othman Benjelloun et sa famille représentant le Maroc. Faisal Bin Qassim Al Thani et Hamad bin Jassim Al Thani, tous deux membres de la famille royale qatarie, représentant le Qatar.

En Afrique, Aliko Dangote, originaire du Nigéria, occupe la première place sur le continent, avec une fortune estimée à 13,5 milliards de dollars. Il est suivi de près par Johann Rupert et sa famille, d'Afrique du Sud, dont la fortune est évaluée à 8,9 milliards de dollars. Juste derrière, se trouve Nicky Oppenheimer et sa famille, également d'Afrique du Sud, avec une fortune familiale estimée à 8,7 milliards de dollars. Seulement 0,71% des milliardaires mondiaux proviennent d'Afrique, et, aucun Tunisien ne fait partie de la liste de Forbes.

R.A