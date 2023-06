Kaïs Saïed se rend à Paris

Le président de la République, Kaïs Saïed, a quitté Tunis, dans l’après-midi de mercredi 21 juin 2023, à destination de Paris où il doit rencontrer son homologue français, Emmanuel Macron. Sur invitation du président français, Kaïs Saïed participe au sommet qu’organise la France pour un nouveau pacte financier mondial.

Chefs d'État, chefs de gouvernement et représentants des institutions financières mondiale et autres acteurs du secteur privé et de la société civile se réunissent à Paris les 22 et 23 juin dans le cadre de cette rencontre qui vise à établir les bases d'un nouveau système financier susceptible de relever les défis mondiaux communs.

N.J