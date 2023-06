Rencontre-dédicace avec Héla Msellati autour de son livre « Piments et compagnie »

La librairie Culturel Gammarth accueille jeudi 22 juin 2023 l’écrivaine Héla Msellati. Une rencontre-dédicace autour de son livre « Piments et compagnie » sera organisée à partir de 18 heures.

Docteure en linguistique, Rhétorique et stylistique françaises, spécialiste de l’humour francophone et maghrébin, Héla Msellati est professeure des universités à l’Université de Carthage. Elle a conduit plusieurs recherches en linguistique en orientant la réflexion sur l’étude de genres et la création artistique humoristique.

Paru aux éditions Arabesques, « Piments et compagnie » est un recueil dans lequel l’écrivaine invite les lecteurs à la découverte d’un héritage culinaire méditerranéenne multiculturel.









N.J