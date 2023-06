Été 2023 : 29 plages impropres à la baignade

Le directeur de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la Santé, Samir Ouerghemmi, a indiqué, mercredi 14 juin 2023, au micro de Linda Rahali sur Mosaïque FM, que la cellule spéciale pour la surveillance des eaux de mer au sein du ministère de la Santé, vient de conclure que 71% des plages tunisiennes bénéficient d’une qualité d’eau bonne, voire excellente.

Les échantillons prélevés et dont les résultats des analyses donnent une eau impropre à la baignade concernent en revanche 29 plages, indique un communiqué du ministère de la Santé.

Cela concerne cinq gouvernorats et les plages suivantes :

- Gouvernorat de Tunis : la plage à la frontière entre La Marsa-Gammarth et Raoued plage. En face de la rue du casino à La Goulette, en face de la rue Fattouma Bourguiba à La Goulette et face à la rue Bach Hamba à La Goulette.

- Gouvernorat de Ben Arous : 100m au Sud-est de la plage Marouen à Radès, la plage à côté de la centrale thermique de Radès, en face du siège de la Protection civile à Radès, la plage dans les environs du dépôt de détritus de Radès à coté de Oued Meliane, au Sud du dépôt de Oued Meliane à Ezzahra, la côte aux environs du dépôt de oued Maizet et Oued Boukhamsa à Ezzahra, en face de la rue 7 novembre à Hammam Lif, en face du Casino de Hammam Lif, en face de la rue Salambo Hammam Lif, en face de la rue Habib Thmeur Hammam Lif et en face de la rue Aziza Othmana à Hammam Lif, l’ancien dépôt d’Echaabiya et le dépôt de Oued Ayachia à Hammam Lif et en face de l’hôtel Caraïbes à Borj Cedria.

- Gouvernorat de Bizerte : Plage Baali à Menzel Jmil, le Port de pêche et Sidi Al Hachani à Menzel Abderrahmane et le canal 1 et 2 à Zarzouna.

- Gouvernorat de Sousse : la plage du Port de Sousse

- Gouvernorat de Gabès : trois plages sont impropres à la baignade : plage Al Salam, celle à côté du dépôt de Oued Kadim, rive droite du canal de Gabès-ville.

M.B.Z