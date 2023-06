Kaïs Saïed, Nadia Akacha, Walid Hajjem… Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est déjà minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 13 juin 2023 :

Visite inopinée de Kaïs Saïed à Gafsa

A Gafsa, le président de la République a visité l'unité de production de phosphate commercial située au centre de la ville, où des groupes de demandeurs d'emploi observent un sit-in depuis la fin de l'année 2020, entraînant l'arrêt de la production de phosphate commercial. A cette occasion, le président de la République a rencontré un groupe de manifestants qui revendiquaient la mise en œuvre des "procès-verbaux de réunions" signés avec des responsables gouvernementaux et régionaux les années précédentes, ainsi que leur embauche dans des sociétés environnementales, la Société tunisienne de transport des substances minérales et la Compagnie des phosphates de Gafsa.

Nadia Akacha dément être à l’origine des tweets polémiques

L’ancienne cheffe de cabinet de la présidence de la République, Nadia Akacha, fait l’actualité en cette soirée du mardi 13 juin 2023. Alors qu’elle est en fuite à l’étranger et fait l’objet d’une série d’instructions dans la série des affaires de complot contre l’Etat, plusieurs tweets polémiques ont été publiés ce soir à partir d’un compte portant son nom et estampillé de la pastille bleue attestant de son authenticité. Des tweets dans lesquels de très graves accusations sont portées contre le président de la République Kaïs Saïed. Étrangement, moins d’une heure après la publication, les tweets ont été effacés et le compte a été désactivé. Interrogée par Business News, Mme Akacha a affirmé ce soir qu’il ne s’agit pas de son compte, démentant être à l’origine de ces accusations.

Walid Hajjem : la Tunisie ne sera jamais un garde-frontière de l'Europe

Lors de son intervention téléphonique le lundi 12 juin 2023 sur Attessia TV, le conseiller auprès de la présidence de la République, Walid Hajjem, a affirmé que contrairement aux déclarations de certains, le soutien international à la Tunisie ne se limite pas à l'Europe, mais même les pays arabes ont apporté leur soutien à la Tunisie dans sa crise économique. Il a déclaré que la plupart des pays arabes ont apporté leur soutien à la Tunisie pour sortir de la crise économique et financière.

Entretien entre Antonio Tajani et Kristalina Georgieva à propos de la Tunisie

Les efforts italiens pour maintenir la Tunisie à flot se poursuivent. Mardi 13 juin 2023, un « long » entretien téléphonique a eu lieu entre le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani et la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, annonce l’agence ANSA. Les deux parties devaient se rencontrer à Washington, mais Tajani a dû écourter sa visite américaine et rentrer en Italie suite à la disparition de Berlusconi. L’agence cite des sources diplomatiques qui rapportent « une conversation très positive axée sur la Tunisie ».

Le ministère de la Justice dépose une demande de levée d’immunité contre le député Sami Ben Abdelaali

Le président de la Commission du règlement intérieur, Mohamed Ahmed, a indiqué, dans une déclaration accordée, mardi 13 juin 2023, à Mosaïque FM, que la commission examine une demande de levée d’immunité délivrée par le ministère de la Justice. La demande en question, concerne le député Sami Ben Abdelaali du bloc national indépendant poursuivi par le Consulat de Tunisie à Palerme. Selon les médias siciliens, l’affaire concerne la nomination de Sami Abdelali, résident à Palerme, à la tête de l’IRCAC (Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione). Le Parquet a été appelé à enquêter sur fond de suspicion de CV falsifié.