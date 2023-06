Ironique : les dauphins s'amusent aux plages du Kef

Des photos montrant des touristes interagissant avec des dauphins sur une plage soi-disant située dans la région du Kef ont récemment fait le tour de Facebook. Malheureusement pour ces internautes enthousiastes, la région du Kef en Tunisie est connue pour ses paysages magnifiques, mais elle ne dispose pas de plages. Cette situation a conduit à des réactions satiriques et à des commentaires amusants de la part des internautes, mettant en évidence l'ironie de la situation.

Les photos, qui semblent initialement authentiques, montrent des touristes en train de jouer avec des dauphins dans une mer turquoise. Les descriptions accompagnant les images précisent que les clichés ont été pris sur la plage du Kef. Cependant, les internautes bien informés ont rapidement souligné le fait que le Kef ne dispose pas de côte maritime, et par conséquent, aucune plage n'est présente dans cette région.

Face à cette découverte comique, les utilisateurs de Facebook ont été prompts à réagir avec des commentaires sarcastiques et des réflexions ironiques. Certains ont souligné l'ingéniosité des touristes qui ont réussi à trouver des dauphins dans une région sans accès à la mer. Un internaute a plaisanté en disant : : « Je suppose qu'ils ont utilisé un système de téléportation secrète pour amener les dauphins au Kef. Bravo pour l'initiative ! ». D'autres ont suggéré l'existence d'une plage secrète et cachée, demandant à connaître l'itinéraire précis pour y accéder : « Dites-moi où se trouve cette plage magique du Kef, je suis prêt à y aller même s'il faut marcher sur des kilomètres de terres arides ! ».

Certains utilisateurs ont également ajouté des commentaires sarcastiques en soulignant l'absurdité de la situation. Un internaute a plaisanté en disant : « Je suppose que les dauphins sont les nouveaux taxis au Kef. Vous les appelez et ils vous amènent directement à la plage ! ». Un autre a ajouté : « Honnêtement, je suis impressionné par les dauphins. Ils semblent connaître les meilleurs endroits pour surfer sur les dunes de sable ! ».

Cependant, malgré les apparences, il s'avère que ces publications étaient ironiques dès le départ. L'auteur des photos et des descriptions a décidé de créer une situation absurde et humoristique en utilisant des images de dauphins et en prétendant qu'elles avaient été prises sur la plage du Kef. Le but était de susciter des réactions comiques et de rappeler aux utilisateurs de Facebook de ne pas tout prendre au sérieux sur les réseaux sociaux.

Les vraies images ont été publié par la page « Djerba Jet Ski » en mai 2023. Ces photos sont bien authentiques mais elle n’ont pas été prises au Kef mais a Djerba.

