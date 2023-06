« Chercheur d'emploi », l'expression qui ne passe pas !

Une récente publication dans le Journal officiel de la République tunisienne a été à l’origine d’une véritable polémique sur les réseaux sociaux. Il s’agit du décret n° 2023-461 du 5 juin 2023, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2019-542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice.

D’après le journal officiel n°60 du 9 juin 2023, le texte, publié par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, remplace l’expression « demandeur d'emploi » par « chercheur d'emploi ». On pourrait dire, à première vue, qu’il s’agit d’une simple modification sans conséquence. Or, beaucoup sont ceux qui voient la chose d’un autre œil.













Une partie des internautes a considéré que le recours à l’expression chercheur permet à l’Etat de se dérober de ses responsabilités. L’expression « demandeur », selon eux, inclut la notion du droit au travail et l’État, en vertu de ce terme, est amené à garantir l’accès à ce droit.

Mais, l’expression « chercheur d'emploi » évince ce droit. Le chômeur est amené à chercher un emploi par ses propres moyens. Le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Sami Tahri, était de cet avis.













De son côté, le président de l'Association tunisienne des jeunes magistrats (ATJM), Mourad Messaoudi a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une simple modification liée à une question de syntaxe. « Celui qui a publié le décret veut vous faire comprendre qu'on ne devrait plus demander d'emplois à l'État, mais d'aller en chercher tout seul », a-t-il écrit à la date du 12 juin 2023. Il a critiqué la chose et a rappelé que l'État tunisien s'était toujours engagé à trouver un emploi pour les jeunes diplômés. Il a, également, estimé que cette modification s'inscrit dans le cadre des engagements pris par l'État auprès du Fonds Monétaire International au sujet de la maîtrise de la masse salariale.













La présidente de l’association Intersection pour les droits et les libertés, Asrar Ben Jouira a, quant à elle, d'un ton ironique, estimé que le président de la République, Kaïs Saïed, a réussi à mettre fin au chômage en Tunisie par cette mesure. Elle a qualifié cela de solution miracle et ingénieuse. « Bravo, Monsieur le Président... Cette décision nécessitait beaucoup de courage », a-t-elle écrit sur son profil à la date du 13 juin 2023.









S.G