Marcus Cornaro, UE, Antony Blinken… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 12 juin 2023 :

Marcus Cornaro : Oliver Varhelyi envisage de se rendre en Tunisie le vendredi 16 juin 2023

L’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Tunisie, Marcus Cornaro a indiqué que la visite de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de la présidente du conseil italien, Giorgia Meloni et du Premier ministre néerlandais, Mark Rutte marquait le soutien de l'UE à la Tunisie. Ces derniers ont rencontré, le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, à la date du 11 juin 2023. Invité le 12 juin 2023 à « Expresso » de Wassim Ben Larbi sur Express Fm, Marcus Cornaro a indiqué que la rencontre en question a abouti à un ensemble d'initiatives. Celles-ci ont été compilées dans une feuille de route reposant sur cinq grands axes.

Majdi Karbai : l’accord avec les Européens stipule le refoulement des Subsahariens vers la Tunisie

L'ancien député et membre du parti Attayar, Majdi Karbai, est revenu, lundi 12 juin 2023, sur l’accord passé, un jour auparavant, entre le président de la République et les représentants européens. Ainsi, M. Karbai a détaillé au micro de Borhen Bssais dans l’« l'Émission impossible » sur les ondes de la radio IFM que l’accord évoque :

900 millions d’euros sous forme d’aides financières sur plusieurs tranches et conditionnés par la conclusion de l’accord avec le Fonds monétaire international

150 millions d’euros, qui seront injectés avec ou sans accord avec le FMI pour le soutien du budget de l’État. Il s’agit d’un montant dérisoire par rapport à nos besoins, sachant que déficit de 2023 étant estimé à 4,5 milliards de dinars

Cent millions d’euros qui seront alloués pour contrer la migration clandestine

Antony Blinken : la Tunisie a besoin de soutien pour éviter le gouffre économique

Lors d’une conférence de presse conjointe, donnée ce lundi 12 juin 2023, avec le vice-Premier ministre et ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, le Secrétaire d’État américain, Antony Blinken a affirmé que les États-Unis partagent les inquiétudes de l’Italie concernant la situation économique et les défis politiques en Tunisie. Le responsable américain a ajouté que son pays salue l’effort mené par l’Italie et notamment la récente visite de la présidente du conseil italien, Giorgia Meloni et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en Tunisie, ajoutant que les États-Unis souhaiteraient inviter le gouvernement tunisien à présenter un plan de réformes révisé au FMI afin que le Fonds puisse engager les actions idoines.

Une délégation onusienne rendra visite à Sahbi Atig

Une délégation du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme effectue cette semaine une visite au dirigeant du mouvement Ennahdha en Tunisie, Sahbi Atig, qui est détenu depuis mai dernier après une détérioration de sa santé due à sa grève de la faim pendant plus d'un mois. Des sources médiatiques, confirmées par son épouse Zeineb Mraihi, indiquent que la visite intervient après l'acceptation de la plainte déposée par l'épouse du dirigeant d'Ennahdha, auprès du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.

Décès de Silvio Berlusconi

L'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi est décédé à l'âge de 86 ans, selon plusieurs médias italiens. Berlusconi, âgé de 86 ans, souffrait de leucémie "depuis un certain temps" et avait récemment développé une infection pulmonaire. Il avait été admis vendredi dans un hôpital de Milan pour ce que les assistants ont qualifié de tests pré-planifiés liés à sa leucémie.