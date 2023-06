L’Utap dément les accusations de corruption

L'Union tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (Utap) a rendu public un communiqué, lundi 12 juin 2023, pour démentir les accusations de corruption portées à l’encontre de ses structures locales et régionales, en rapport avec la gestion du dossier des fourrages subventionnés.

L’Utap a précisé que ces accusations sont infondées, d'autant plus que l’opération de distribution de fourrage subventionné est gérée par des commissions nationales, régionales et locales, réunissant des représentants de différentes parties intervenantes dans ce domaine.

Cependant, elle a noté qu’elle fait partie de ces commissions, en tant que membre chargé de coordonner l’opération de distribution des fourrages subventionnés, et ce, conformément aux décisions prises par les commissions, et par conséquent elle est soumise à un suivi et à une reddition de comptes par lesdites commissions.

L’union a estimé que « toutes les informations véhiculées récemment sur cette question sont fausses », ajoutant que « le but de ces rumeurs consiste à porter atteinte à l'unité des agriculteurs et des pêcheurs et à leur organisation syndicale, laquelle a conçu une nouvelle stratégie syndicale et de développement, en faisant participer l’ensemble de ses adhérents sans exclusion ni discrimination ».





En outre, l'organisation agricole a pointé du doigt la pénurie de fourrages, soulignant que les agriculteurs n'obtiennent que 55 % des quotas qui leur sont attribués dans le meilleur des cas, alors que de grandes quantités sont vendues sur le marché noir à des prix élevés.

Elle a exprimé sa solidarité avec tous ses membres et structures, victimes de ces fausses allégations, ajoutant qu'elle poursuivrait toute personne impliquée dans l'affaire.





