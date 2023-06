Marcus Cornaro : Oliver Varhelyi envisage de se rendre en Tunisie le vendredi 16 juin 2023

L’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Tunisie, Marcus Cornaro a indiqué que la visite de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de la présidente du conseil italien, Giorgia Meloni et du Premier ministre néerlandais, Mark Rutte marquait le soutien de l'UE à la Tunisie. Ces derniers ont rencontré, le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, à la date du 11 juin 2023.





Invité le 12 juin 2023 à « Expresso » de Wassim Ben Larbi sur Express Fm, Marcus Cornaro a indiqué que la rencontre en question a abouti à un ensemble d'initiatives. Celles-ci ont été compilées dans une feuille de route reposant sur cinq grands axes. Il s’agit de l’économie et le commerce, l’investissement dans le secteur de l’énergie, les échanges interpersonnels et la mobilité, le soutien macrofinancier et la lutte conjointe contre la migration irrégulière.

Marcus Cornaro a expliqué que deux ministres ont été chargés de concrétiser cette feuille de route en l’espace de quelques semaines. L’Union européenne abordera la chose fin juin durant une réunion du Conseil européen. L’ambassadeur de l’UE a, aussi, précisé que le commissaire chargé de la politique européenne de voisinage, Oliver Varhelyi, envisageait de se rendre en Tunisie le vendredi 16 juin 2023. Il confirmera aujourd’hui la chose. M. Varelli sera chargé de suivre la chose avec les ministres tunisiens, dont celui des Affaires étrangères. Il a, aussi, évoqué un rétablissement du conseil d’association.

« Le conseil d’association est la grande structure autour de laquelle repose notre accord qui date de 1985. On a la possibilité de se réunir autour de thèmes et à travers des agendas bien établis… Il s’agit d’une structure méthodologique qui pourrait par exemple au niveau du commerce prévoir une ouverture... Un accord sur la facilitation des investissements durables est également sur la table. Il s’agit d’une occasion à saisir », a-t-il ajouté.













Marcus Cornaro a expliqué que des négociations autour de 900 millions d’euros sous forme d’aides financières (prêts) et de 150 millions d’euros sous forme de dons. Il s’agit d’une discussion qui est restée ouverte, selon lui. Il s’agit de fonds liés à un programme de restructuration macrofinancière du pays et des négociations avec le Fonds monétaire international.

« Nous avons encouragé le président et son équipe à venir en avant avec une proposition. Cela sera soutenu avec un chiffre concret. Les visiteurs n’avaient pas en tête seulement l’analyse de Fitch, mais plutôt le fait que récemment votre pays a dû emprunter à un taux d’intérêt de plus de 10%... Ce type de financement est disponible tout en réduisant la charge à un quart soit autour de 2,5% avec plus de maturité… Nous avons signalé notre compréhension que la Tunisie est encore en recherche de la meilleure formule lui permettant d’atteindre une légère réduction de sa dette interne pour le financement public », a-t-il déclaré.

Marcus Cornaro a indiqué que la délégation a proposé un financement d’un don égal à cent millions d'euros dédié à la migration irrégulière et à la coopération entre les deux rives. Il a affirmé que ce fond était disponible immédiatement. Ces cent millions sont disponibles en plus des 900 millions d’euros sous forme d’aides financières (prêts) et de 150 millions d'euros sous forme de dons.





