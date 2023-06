Des milliers de Subsahariens se dirigent vers Sfax : attention à cette information infondée

Le dimanche 27 mai 2023, un statut Facebook a suscité une attention considérable en Tunisie. Ce statut prétendait que des milliers "d'Africains" (Subsahariens) parcouraient à pied la distance entre Kasserine et Sfax.

Les Tunisiens se sont rapidement interrogés sur la véracité de cette information, et sa propagation rapide sur les réseaux sociaux a suscité un débat intense.

Le statut Facebook en question a rapidement acquis une viralité sur les réseaux sociaux. Plusieurs facteurs ont contribué à sa propagation rapide.

Tout d'abord, les préoccupations concernant l'immigration et les mouvements de population ont été un sujet sensible en Tunisie ces derniers mois. Les discussions sur les flux migratoires ont souvent été associées à des craintes concernant l'emploi, la sécurité et les ressources disponibles.

Les Tunisiens ont partagé le statut Facebook, l'accompagnant de commentaires exprimant leur inquiétude et leur indignation.

La nature virale des réseaux sociaux a amplifié la portée de cette information, conduisant à une diffusion rapide et à une réaction en chaîne.

Cependant, après une analyse minutieuse, nous pouvons conclure que ces informations n'ont aucun fondement. Il n'y a aucune preuve crédible ou vérifiable pour soutenir l'affirmation selon laquelle des milliers d'immigrés auraient entrepris une traversée à pied de Kasserine à Sfax.

Il est important de souligner que les Tunisiens sont eux-mêmes des Africains, et toute tentative de distinction ou de stigmatisation entre les différents groupes ethniques est non seulement erronée, mais également préjudiciable pour l'unité nationale et la cohésion sociale. De telles rumeurs infondées et irresponsables circulent car elles alimentent une campagne de haine envers les Africains subsahariens.

En conclusion, les allégations selon lesquelles des milliers d'Africains (Subsahariens) traversent à pied de Kasserine à Sfax sont infondées.

R.A