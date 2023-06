Ons jabeur, Kaïs Saïed, inflation… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 5 juin 2023 :

Ons Jabeur en quarts de finale de Roland-Garros

La tenniswoman tunisienne, Ons Jabeur s’est qualifiée, lundi 5 juin 2023, aux quarts de finale de Roland-Garros. Elle a eu raison de l’Américaine Bernarda Pera (36e mondiale) en deux sets (6-3 ; 6-1) sur le court central Philippe Chatrier, clairsemé certes, mais avec la présence de supporters tunisiens. C’était le troisième affrontement entre les deux joueuses sur le circuit WTA. Ons Jabeur avait remporté le premier à Daytona Beach en 2016 et Bernarda Pera le deuxième à Guangzhou en 2019.

Kaïs Saïed reçoit le secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, lundi 5 juin 2023, le secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, Jassim Mohammed Al-Badiwi, au palais de Carthage. "Lors de cette rencontre, le président de la République, s’est félicité de la profondeur des liens fraternels et de la solidité des relations fructueuses entre la Tunisie et les pays du Conseil de coopération", note un communiqué publié par la présidence.

L’inflation se replie à 9,6% au mois de mai 2023

L’indice des prix à la consommation familiale en Tunisie vient de repasser sous la barre des 10%. Il s’est replié à 9,6% au mois de mai 2023 contre 10,1% au mois d’avril 2023. C'est ce qu'indique un communiqué daté de lundi 5 juin 2023 de l'Institut national de la statistique (INS). Ce recul de l’inflation est dû à la décélération du rythme d’augmentation des prix entre mai et avril de cette année comparée à la même période de l’année dernière.

Giorgia Meloni attendue demain, 6 juin 2023, à Tunis

Sur invitation de Kaïs Saïed, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, effectuera demain, mardi 6 juin 2023, une brève visite en Tunisie. La visite de la Première ministre italienne vient réaffirmer le soutien de l'Italie dans les négociations de la Tunisie avec le Fonds monétaire international, a indiqué, ce lundi 5 juin 2023, l'agence de presse italienne Nova. Le pays du sud de l’Europe craint, en effet, les effets de la crise tunisienne sur les flux migratoires.

Tunisie - 137.906 candidats au Bac 2023

Le ministère de l’Éducation a indiqué, lors d’une conférence de presse tenue lundi 5 juin 2023, que 137.906 élèves passeront les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat de l’année 2023, qui débute le 7 juin et se poursuit les 8, 9, 12, 13 et 14 du même mois. 112.573 élèves, soit 82% des candidats, sont issus des lycées publics, 18.539 soit 13 % des lycées privés tandis que le nombre de candidats libres est estimé à 6.794 soit 5% des candidats. Pour ce qui est de l’examen de la 9e année de l’enseignement de base, il débutera le 19 juin, et se poursuivra jusqu’au 21 juin, les résultats seront annoncés le 4 juillet.