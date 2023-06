Météo Tunisie : les pluies se poursuivent dans la soirée

L’Institut national de la météorologie (INM) a indiqué, lundi 5 juin 2023, que les pluies éparses et orageuses se poursuivent ce soir dans le nord et les régions ouest, tandis que le ciel reste dégagé dans les autres régions.





Les températures nocturnes devront osciller entre 19 et 25 degrés et 17 degrés dans les hauteurs. Elles atteindront jusqu'à 29 degrés à El Borma et Borj El Khadhra.





La force des vents nécessite une vigilance près des côtes est et dans le sud, où le sable et la poussière peuvent être soulevés.





Les bulletins d'avertissement restent en vigueur pour la navigation maritime et la pêche, et la mer est agitée à très agitée à l'est et au nord du pays.







S.H