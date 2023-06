Hichem Ajbouni : la souveraineté nationale emportée par le vent !

Le dirigeant d'Attayar, Hichem Ajbouni a réagi, lundi 5 juin 2023, au communiqué publié par l’Élysée au sujet de l’entretien téléphonique entre le président français Emmanuel Macron et son homologue tunisien, Kaïs Saïed. La version française est un peu différente de celle publiée par la présidence de la République tunisienne.

Commentant un extrait du communiqué de l’Élysée, il a écrit sur Facebook : « La souveraineté nationale emportée par le vent (…) Bien évidemment on ne trouvera aucune mention de la discussion autour de la situation intérieure du pays dans le communiqué de la présidence de la République tunisienne (…) Après, on vient nous casser la tête avec la souveraineté, encore la souveraineté et le rejet de toute ingérence dans nos affaires intérieures et certains naïfs y croient ».

Le communiqué de l’Élysée indiquait que « les deux chefs d’État ont évoqué la situation économique en Tunisie (…) et les autres aspects de la situation intérieure du pays ». Celui de Carthage avait, lui, omis les discussions sur « les autres aspects de la situation intérieure du pays ».

Cela n’est point une première. Les communiqués de la présidence de la République tunisienne ont souvent été différents de ceux publiés par les institutions étrangères. En août 2022, la présidence de la République française a, aussi, diffusé une version différente de celle de Carthage après un entretien téléphonique entre les deux chefs d’État.

Alors que la présidence tunisienne annonçait laconiquement un entretien qui a porté sur « les relations tuniso-françaises et le partenariat – notamment économique – entre les deux pays à la lumière de la situation mondiale actuelle », « des dossiers internationaux », l’Élysée précisait qu’Emmanuel Macron avait appelé son homologue tunisien a « un dialogue inclusif » lui rappelant « la nécessité, dans le respect de la souveraineté de la Tunisie, de parachever la réforme des institutions en cours dans le cadre d’un dialogue inclusif ».









N.J.