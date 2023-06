Adel Dhief : les membres de la commission de défense visiteront les zones frontalières

Imprimer

Le président de la commission de défense, de sécurité et des forces armées et élu de la circonscription Sidi Hassine, Adel Dhief a affirmé qu'il comptait servir les intérêts de cette région et des citoyens y résidant. Il a, également, insisté sur les questions d’ordre sécuritaire.

Invité le 5 juin 2023 à « Expresso » de Wassim Ben Larbi sur Express Fm, Adel Dhief a indiqué que la commission sera appelée à aborder avec sérieux les propositions de loi liées aux forces armées et la sécurité des Tunisiens. La commission doit contribuer au développement du secteur sécuritaire.

L’élu a indiqué que des membres de la commission ont participé, dans le passé, à des études concernant la sécurité et les forces armées. Il a, également, affirmé que les députés bénéficieront du soutien et des avis de consultants, de chercheurs et d’experts.

« Nous devons préciser que la commission de défense, de sécurité et des forces armées se charge du côté légistique... Le règlement intérieur lui a attribué un rôle de contrôle. Elle peut procéder à des visites sur terrain... Nous comptons procéder à des visites des zones frontalières afin d'exprimer notre soutien aux forces qui y sont postées », a-t-il ajouté.

Adel Dhief a expliqué qu'il était chercheur et qu'il avait visité les zones frontalières tunisiennes. Il a indiqué que la commission devait, aussi, se pencher sur la situation de la douane qui lutte contre la contrebande. Il a, par la suite, évoqué la question de la cybersécurité. Le député a insisté sur le suivi du développement technologique et de l'évolution du monde.

Le député a considéré que la Tunisie était sur la bonne voie. Il a assuré que le nouveau parlement servait les intérêts du pays.

S.G