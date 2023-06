Kaïs Saïed, Emmanuel Macron, Ons Jabeur… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 3 au 4 juin 2023.

Saïed à Macron : les conditions du FMI sont des allumettes en feu à côté de produits hautement explosifs

Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est entretenu par téléphone, aujourd'hui 3 juin 2023, avec son homologue français, Emmanuel Macron. Carthage a indiqué, dans un communiqué publié à la même date, que les échanges ont porté sur les relations tuniso-françaises et la nécessité de les faire évoluer davantage. La question de la migration irrégulière a, aussi, été abordée lors de cet entretien téléphonique. Kaïs Saïed a insisté sur l’adoption de mesures autres que sécuritaires considérant celles-ci inefficaces. « La Tunisie n’est plus qu’une zone de passage. Les migrants s’y installent et la voient comme étant une destination », a-t-il lancé. Kaïs Saïed a appelé à traiter les causes et non les conséquences de ce phénomène.

Entretien Saïed - Macron : la version de l’Elysée

La présidence de la République française a publié un communiqué, dimanche 4 juin 2023, pour revenir sur l’entretien téléphonique qui avait eu lieu, entre Emmanuel Macron et le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, samedi 3 mai 2023. Une version un peu différente de celle publiée par la présidence de la République tunisienne. Le communiqué de l’Elysée indique que “les deux chefs d’État ont évoqué la situation économique en Tunisie. Le président de la République a rappelé à son homologue qu’il pouvait compter sur l’appui de la France dans les discussions en cours avec le Fonds monétaire international. Il a, par ailleurs, réaffirmé que la France soutiendrait la Tunisie dans la mise en œuvre des réformes qu’elle décidera.

Ons Jabeur en huitièmes de finale de Roland-Garros

La tenniswoman tunisienne, Ons Jabeur s’est qualifiée, samedi 3 juin 2023, aux huitièmes de finale de Roland-Garros. Elle a eu raison de la Serbe, Olga Danilović (105e mondiale) en trois sets (4-6 ; 6-4 ; 6-2), lors d’un match très disputé où la Tunisienne n’a pas été en mesure de dérouler son meilleur tennis. La tension était à son maximum sur le Suzanne Lenglen avec un public tunisien en feu. Son expérience et sa ténacité ont fait qu’elle a pu retourner le jeu à son avantage et lui ont valu donc une précieuse qualification.

Le secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe en visite en Tunisie

Jassim Mohammed Al-Badiwi, secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, effectue une visite de travail en Tunisie, le 5 juin 2023 sur invitation du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar. Cette visite s’inscrit dans le cadre de l'intérêt de faire progresser les relations de coopération avec le Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe, et de renforcer la consultation et la coordination entre les deux parties.

En Tunisie, un décret présidentiel prime sur une décision du Tribunal administratif

À la date du 1er juin 2022, le président de la République, kaïs Saïed, a annoncé la révocation par décret de 57 magistrats. La nouvelle avait suscité la colère et l'indignation de plusieurs personnes, notamment des juristes et professeurs universitaires de droit. Ils ont considéré la démarche comme étant une ingérence du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. 49 Magistrats des 57 révoqués ont fait appel à la décision et ont obtenu gain de cause. Le Tribunal administratif avait prononcé un sursis d’exécution de la décision de révocation les visant. Néanmoins, le ministère de la Justice a décidé de s’opposer à l’application de cette décision non pas par des voies judiciaires, mais en refusant tout simplement de s’y conformer.